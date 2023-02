Homem é preso após invadir casa e matar ex-companheira a facadas em Alvorada

Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (17). Suspeito deve ser indiciado por feminicídio. Crime aconteceu no bairro Stella Maris, em Alvorada

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Civil na madrugada desta sexta-feira (17) após invadir a casa da ex-companheira, Débora Rosana Marques da Silva, 33 anos, e matá-la a facadas em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O nome dele não foi divulgado.

A prisão do suspeito de ter cometido o crime foi em flagrante e a Polícia Civil pediu à Justiça a conversão dela em preventiva. Dessa forma, ele permanecerá preso pelo menos até o fim da investigação. Ele deve ser indiciado por homicídio qualificado por feminicídio.

De acordo com a delegada Marcela Ehler, que assumiu a investigação do caso inicialmente, o crime aconteceu no bairro Stella Maris, por volta das 3h30. A mulher chegou a receber atendimento em um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil identificou lesões nos braços, mãos e abdômen da vítima.

“O autor do crime e a vítima tiveram um relacionamento e estavam separados. O homem chamou a vítima para um encontro para tentar reatar o relacionamento, a mulher não quis. A princípio, ele pareceu ter aceitado a resposta. No entanto, durante a madrugada, ele invadiu a residência da mulher e a esfaqueou”, diz a delegada.

Os dois teriam se relacionado por cerca de seis meses e estavam separados há dois meses. Testemunhas contaram à polícia que o homem já teria ido algumas vezes até a casa dela para pedir que reatassem a relação, mas ela sempre recusava. Em uma dessas ocasiões, ele teria ameaçado ela de morte. Apesar disso, não havia nenhuma medida protetiva em favor dela contra o suspeito.

