Homem é preso após invadir culto evangélico e ameaçar ex-mulher em Marília

Suspeito, de 39 anos, invadiu o templo e chegou a tentar usar o microfone do púlpito. Ex-companheira possuía medida protetiva contra ele. Um homem foi preso neste domingo (12) depois de invadir um templo evangélico durante culto, descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-mulher, que participava da celebração, em Marília (SP).

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada em frente a uma igreja que fica na rua Azarias Carvalho Leme. No local, o homem, de 39 anos, passou a gritar e exigir uma conversa com a ex-mulher.

Após ser ignorado, ele invadiu o templo e chegou a tentar usar o microfone do púlpito, mas foi contido por participantes da celebração até a chegada da polícia.

O homem foi preso em flagrante por descumprir medida judicial e levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Álvaro de Carvalho (SP).

