Homem é preso após jogar cocaína pela janela do carro na estrada em Mato Castelhano, diz PRF

Abordagem ocorreu na BR-285. Sacola com 500 gramas da droga foi arremessada por ocupantes de carro após perseguição. Passageiros do carro foram ouvidos e liberados pela polícia. Cocaína jogada pela pista na BR-285 em Mato Castelhano

Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante por tráfico drogas após jogar cocaína pela janela do carro na pista da BR-285, em Mato Castelhano, no Norte do Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (21). Ao todo, foram apreendidos 500 gramas da droga.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes deram ordem de parada ao automóvel, com placas de Coronel Bicaco, que seguia entre Passo Fundo e Lagoa Vermelha. O motorista acelerou e tentou fugir da abordagem.

Na fuga, os ocupantes jogaram uma sacola plástica com a droga pela janela. A polícia conseguiu parar o veículo após alguns quilômetros de perseguição.

Enquanto uma equipe da PRF identificava os ocupantes do carro, outra equipe recolhia a droga arremessada.

O motorista, morador de Passo Fundo, a 23 km de Mato Castelhano, assumiu ser o dono da droga e foi autuado em flagrante. Ele tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas, segundo a PRF.

Os outros passageiros, um homem de 24 anos, com passagens também por roubo e tráfico, e uma mulher de 26 anos, sem antecedentes, foram liberados após depoimento. Eles também são moradores de Passo Fundo.

O preso, o carro e a droga foram encaminhados para registro da ocorrência em uma delegacia.

