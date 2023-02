Homem é preso após roubar caminhonete, dirigir em alta velocidade e causar acidente de trânsito em Porto Velho

Após prisão, suspeito foi levado à Central de Flagrantes e foi constatado que ele tinha passagens pelo sistema prisional por roubo, receptação e porte de arma. Suspeito de roubar caminhonete foge em alta velocidade e causa acidente em Porto Velho

O suspeito de roubar uma caminhonete foi preso após tentar fugir da polícia e causar um acidente de trânsito na região central de Porto Velho. A ação policial aconteceu na quarta-feira (22).

Segundo a polícia, ele havia roubado a caminhonete em Candeias do Jamari (RO) e a levaria à Bolívia. O homem tem passagem pelo sistema prisional, destacou o delegado da Polícia Civil, Marcos Correia.

O crime em flagrante delito foi lavrado como receptação, lesão corporal, desobediência e direção perigosa.

Perseguição e acidente de trânsito

A Polícia Militar (PM) deu ordem de parada ao suspeito de roubar uma caminhonete, porém ele não obedeceu. Durante a fuga, o homem, que dirigia em alta velocidade, ultrapassou a Avenida Faquar, na região central da capital, causando um acidente e transtorno no trânsito.

Homem é preso após roubar de caminhonete, dirigir em alta velocidade e causar acidente de trânsito, em RO

reprodução

A caminhonete que era conduzida pelo suspeito virou e ficou com o lado do motorista no chão. O homem saiu pelo lado do passageiro e tentou fugir a pé.

Uma viatura da PM ficou no local do acidente auxiliando as vítimas que estavam nos outros carros. Outra equipe policial seguiu na perseguição e o suspeito foi capturado.

Central de Flagrantes

O delegado da Polícia Civil, Marcos Correia, atendeu a ocorrência na Central de Flagrantes e destacou que o suspeito tem passagens pelo sistema prisional.

“As informações dão conta de que ele [suspeito] pegou essa caminhonete em Candeias do Jamari e a levaria até a Bolívia. Ele tem passagens por roubo, receptação e porte de arma. O crime em flagrante delito foi lavrado por receptação, lesão corporal, desobediência e direção perigosa”, diz.

