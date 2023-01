Homem é preso após roubar carga de açúcar de vagão em linha férrea

Sete sacos de açúcar, pesando aproximadamente 60 quilos cada um, e grãos de soja foram encontrados dentro de um carro em Cubatão, SP Homem é preso após roubar carga de trem em linha férrea em Cubatão, SP

Um homem, de 32 anos, foi preso após roubar produtos que estavam sendo transportados por um trem na linha férrea de Cubatão (SP). Com o indivíduo, foram encontrados sete sacos de açúcar pesando aproximadamente 60 quilos cada um e grãos de soja.

Segundo a Polícia Civil, as ações estavam sendo monitoradas pelas autoridades com o objetivo de identificar os criminosos. Durante as investigações, foi constatado que parte dos produtos roubados da composição ferroviária eram ensacados e colocados em veículos particulares. Um carro de cor prata, que estaria transportando os produtos, foi identificado pelos policiais.

Equipes efetuaram diligências na comunidade da Vila Natal e encontraram o veículo trafegando próximo ao bairro, em baixa velocidade e com a traseira rebaixada, aparentando estar com o porta-malas carregado.

Os policiais que estavam fazendo o patrulhamento abordaram o veículo na entrada da Avenida Cruzeiro do Sul. Um homem estava no carro e foram encontrados sete sacos de açúcar pesando aproximadamente 60 quilos cada um dentro do veículo, além de grãos de soja no assoalho.

O homem não informou a origem do produtos e alegou que pretendia vendê-los no município. O material, avaliado em R$ 1.200, foi apreendido e entregue ao representante da empresa Rumo.

O homem foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante pelo crime de receptação. Ainda segundo a Polícia Civil, diligências prosseguem para identificação de outras pessoas envolvidas na prática criminosa.

Furto em São Vicente

Criminosos voltaram a saquear, na manhã de segunda-feira (30), uma carga de soja transportada por um trem. Durante o furto, os bandidos abriram os vagões e derramaram grande quantidade do produto nos trilhos da linha férrea, na altura do Sítio Acaraú, em São Vicente.

A Rumo, responsável pela linha férrea, informou, em nota, que o setor ferroviário está sofrendo sucessivos ataques de redes criminosas que visam saquear cargas. “A empresa afirma que toda ocorrência de vandalismo, furto ou qualquer outro delito é registrada com boletim de ocorrência junto à polícia, para auxílio nas investigações”.

Vândalos abrem vagões de soja e derramam grãos em linha férrea em São Vicente

Vittorio Ferla