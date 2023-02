Homem é preso após roubar carro e manter motorista de aplicativo refém em Caçapava, SP

O criminoso ainda assaltou uma padaria e tentou subornar a polícia para ser liberado. Delegacia de Caçapava

Um homem foi preso em flagrante em Caçapava (SP) na noite deste domingo (5) depois de roubar um carro e manter um motorista de aplicativo refém. O criminoso ainda assaltou uma padaria e tentou subornar a polícia para ser liberado.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe que estava em patrulhamento pela avenida Brasil, em Jacareí, foi acionada para acompanhar um veículo do modelo Fiorino que havia sido roubado na cidade.

De acordo com a denúncia, um motorista de aplicativo foi mantido como refém no carro, que acessou a rodovia Presidente Dutra no sentido do Rio de Janeiro.

Durante a procura, os policiais receberam uma nova denúncia de que um homem com as mesmas características do roubo havia assaltado uma padaria no bairro Maria Elmira, em Caçapava.

A equipe continuou as buscas e conseguiu encontrar o veículo na cidade. Os policiais encontraram um simulacro de pistola e um canivete com o criminoso. A vítima que estava como refém confirmou que os objetos foram usados durante o roubo.

O homem foi encaminhado à delegacia do município. No local, ele ainda ofereceu um valor de dinheiro para que fosse liberado. O caso foi registrado como roubo com retenção de vítima, roubo e corrupção ativa.

