Preso confessou o roubo e disse que comparsa fugiu com a arma utilizada no crime. Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (8). Homem é preso após roubo a posto de combustíveis em São José de Ubá, no RJ

Um homem foi preso depois de assaltar um posto de combustíveis em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, na noite desta quarta-feira (8).

De acordo com a PM, os policiais foram acionados para o estabelecimento por volta das 19h30. Testemunhas informaram que os suspeitos eram dois homens que estavam em um carro prata, sem as placas dianteira e traseira.

Os suspeitos levaram a quantia aproximada de R$ 1.500, entraram no veículo e fugiram no sentido Itaperuna.

Os policiais iniciaram as buscas e acionaram um cerco. O veículo foi abordado na RJ-198, próximo ao km 5, já em Itaperuna.

Apenas um dos suspeitos foi encontrado no carro. Ele confessou o crime e disse que roubou o posto junto com um comparsa, que fugiu em direção a uma área de mata, com a arma utilizada no assalto.

Na abordagem, a polícia conseguiu recuperar R$ 900. O caso foi registrado na 143ª DP, onde as vítimas reconheceram o preso com um dos autores do crime. Ele ficou preso.

O carro ficou apreendido. Na delegacia, os policiais identificaram que o preso também foi apontado como autor de um roubo a um posto de combustíveis no bairro Aeroporto, em Itaperuna, no dia 30 de janeiro.

