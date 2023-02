Homem é preso após se masturbar em ônibus do transporte coletivo em Porto Velho

Motorista do veículo acionou a polícia. Suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Central de Flagrantes em Porto Velho

Jheniffer Núbia/G1

Um homem de 48 anos foi preso no início da manhã desta sexta-feira (17) em Porto Velho após se masturbar dentro um ônibus do transporte coletivo. O caso foi registrado pela polícia como ato obsceno.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma passageira do ônibus, contou que viu o conduzido alisando os órgãos genitais por cima das roupas. Em seguida o homem retirou o pênis e começou a se masturbar olhando para a mulher.

A passageira foi até o motorista, contou o ocorrido e solicitou que ele acionasse a polícia. Os agentes foram até o ônibus, parado na Avenida Campos Sales, no bairro Areal, e deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Central de Flagrantes.

