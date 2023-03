Homem é preso após tentar agredir a própria mãe com golpes de tijolo e faca no Sul de Roraima

Caso aconteceu na madrugada do deste domingo (5), no município de Caracaraí. O homem, de 32 anos, também agrediu o irmão, de 21 anos, que tentou defender a mulher. A Polícia Militar foi acionada durante um patrulhamento em Caracaraí

Reprodução/Redes Sociais

Um homem, de 32 anos, foi preso após tentar agredir a própria mãe, de 56 anos, com um tijolo e golpes de faca na madrugada do último domingo (5). O caso aconteceu no município de Caracaraí, região ao Sul de Roraima.

A prisão aconteceu por volta das 1h30, quando a Polícia Militar foi acionada por moradores da região para atender uma ocorrência de agressão.

À PM, a vítima informou que o suspeito pediu alguns perfumes para vender e, com o dinheiro, comprar bebida alcoólica. Na ocasião, a mulher negou o pedido e ele ameaçou a família, dizendo que mataria a todos e os enterrariam no quintal da residência.

Com isso, o irmão dele, de 21 anos, tentou proteger a mãe e lutou fisicamente com o homem. Durante a briga, o suspeito mordeu e lesionou os braços e as costas dele.

Após a briga, o homem correu, se escondeu atrás de algumas plantas e tentou esfaquear a mãe, que se aproximou do local. A mulher conseguiu fugir das agressões, segundo a Polícia Militar.

Os policiais encontraram o suspeito dentro de um quarto da residência. Ele tentou resistir a prisão e foi preciso usar balas de borracha e uma arma de choque contra ele. Durante a ação, ele se rendeu e foi conduzido à delegacia do município para as providências cabíveis.

Lesões de mordida nos braços do irmão, de 21 anos, que tentou defender a mãe das agressões.

Divulgação/PMRR

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Ufficio Stampa