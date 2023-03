Homem é preso após tentar furtar equipamentos médicos de policlínica em Santos, SP

Furto foi registrado na Policlínica do Campo Grande, em Santos, no litoral de São Paulo, na madrugada de quinta-feira (9). Homem é preso após furtar equipamento médico dentro de unidade de saúde no litoral de SP

Prefeitura de Santos

Um homem foi preso em flagrante após furtar equipamentos médicos da Policlínica do Campo Grande, em Santos, no litoral de São Paulo. Com ele. foi encontrado um aparelho de medir pressão, um estetocópio [instrumento para ouvir coração e o pulmão], lâmpadas de led e sacos de lixo, que seriam usados para embalar os produtos.

Segundo a Prefeitura de Santos, a invasão aconteceu na madrugada de quinta-feira (9). Moradores acionaram as equipes que atuam no Centro de Controle Operacional (CCO) da cidade. Na sequência, a ocorrência foi repassada aos guardas municipais em patrulhamento e à Polícia Militar.

De acordo com a Guarda Municipal, para entrar na policlínica, o homem serrou parte da grade de um portão de ferro e danificou a porta dos fundos.

As autoridades encontraram o homem dentro da unidade. Ele estava carregando os aparelhos médicos, lâmpada de LED e sacos de lixo, que seriam utilizados para embalar os produtos do furto. Em revista pessoal, ainda foram encontradas duas serras de aço.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Santos e, após depoimento, permaneceu à disposição da Justiça. Os materiais furtados foram enviados para perícia e devolvidos a unidade de saúde.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Mata