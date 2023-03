Homem é preso após uma adolescente falar para a mãe sobre abusos e as duas denunciarem crime

Suspeito era padrasto da vítima e fugiu no dia em que elas chamaram a polícia, mas foi localizado nesta sexta-feira (31) em Araguaína. Crime aconteceu em Araguaína, norte do estado

Marcos Sandes/Prefeitura de Araguaína

Um homem, de 29 anos, suspeito de cometer estupros contra a enteada de 14 anos em Araguaína, na região norte do estado. Ele tentou fugir assim que a vítima e a mãe, de 34 anos, chamaram a polícia para denunciar crime, mas foi preso nesta sexta-feira (31).

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima contou para a mãe que sofria abusos desde que tinha 11 anos. Para conseguir o que queria, o padrasto teria feito ameaças à menina, para que ela não contasse a ninguém. Também chantageava, dizendo que a mãe perderia a guarda dela.

Na quinta-feira (30), a menina contou todo o histórico de abusos e as motivações. A mãe informou que conversou com suspeito, que era seu companheiro, e falou que iria denunciá-lo. Neste dia ele acabou fugindo da casa, localizada no Setor Lago Azul III.

Ainda na quinta-feira (30), o Conselho Tutelar foi chamado e mãe e folha foram levadas Delegacia da Polícia Civil, para registrarem boletim de ocorrência.

Nesta sexta-feira (31), uma equipe da PM localizou o suspeito e o conduziu para a delegacia. Ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável.

