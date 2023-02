Homem é preso após vídeo em que ele aparece agredindo a esposa ser divulgado nas redes sociais

Vídeo mostra homem dando tapas na companheira em uma lanchonete. Prisão aconteceu na rodoviária de Mossoró. Um homem de 33 anos foi preso em Mossoró, nesta sexta (17), depois que imagens em que ele aparecia agredindo a própria companheira foram divulgada nas redes sociais. Na delegacia, a companheira não quis registrar queixa. Apesar disso, o homem permaneceu detido após o delegado constatar que já existia um mandado de prisão contra o agressor.

Vídeo mostra homem agredindo companheira em lanchonete em Mossoró

As imagens que mostram as agressões foram registradas na última quinta-feira (16), em uma lanchonete da cidade. O homem e a mulher estavam em uma mesa, quando o agressor se levanta da cadeira e começa a desferir socos e tapas na companheira.

O vídeo se espalhou através das redes sociais e chegou ao conhecimento da Patrulha Maria da Penha, um grupamento da Guarda Municipal que atua no combate aos casos de violência contra a mulher.

“Ontem quando eu assumi o serviço tomei conhecimento e entrei em contato com a delegada da mulher. Ela disse que já estava sabendo do caso e estava buscando informações que levassem ao agressor. Então publiquei o vídeo nas minhas redes sociais e pedi que as pessoas fizessem denúncias”, explicou Liluan Cynthia, coordenadora de ações educativas da Patrulha Maria da Penha.

Por volta das 17h de sexta-feira (17), a equipe recebeu uma denúncia anônima de que ele estaria na rodoviária junto com a vítima. A Patrulha pediu apoio da Polícia civil e ele foi preso na rodoviária, onde esperava um ônibus junto com a companheira, vítima das agressões.

Ele foi levado a delegacia, mas a vítima não quis prestar queixa. Ainda assim, o delegado constatou que existia um mandado de prisão por roubo contra o agressor. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

A Patrulha Maria da Penha funciona 24 horas, inclusive no período de Carnaval. As denúncias podem ser feitas, de forma anônima, através do 153. Ou também através do telefone (84) 98631-7000.

Vittorio Ferla