Homem é preso com 10 mil litros de defensivos agrícolas do Paraguai na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada neste sábado (25) e 500 galões estavam escondidos em meio a carga de pneus usados. Homem é preso com 10 mil litros de defensivos agrícolas do Paraguai, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Rodoviária

Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante, na manhã deste sábado (25), com 10 mil litros de defensivos agrícolas do Paraguai, no km 561,500 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, os agentes abordaram uma carreta com placas de Sete Quedas (MS) e localizou 500 galões de 20 litros cada com defensivos agrícolas, que estavam escondidos em meio a carga de pneus usados.

A mercadoria proibida é de origem paraguaia e tinha como destino o Estado da Bahia.

O condutor do veículo foi preso por contrabando e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Homem é preso com 10 mil litros de defensivos agrícolas do Paraguai, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Rodoviária

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla