Homem é preso com 150 munições de revólver e drogas em Nossa Senhora do Socorro

Os agentes chegaram até o suspeito após denúncias sobre tráfico de drogas na região. Homem é preso com 150 munições de revólver e drogas

PM/SE

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar com 150 munições de revólver e drogas, no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, na noite dessa terça-feira (7). Os agentes chegaram até o suspeito após denúncias sobre tráfico de drogas na região.

De acordo com a polícia, foram apreendidos 100 munições de calibre 38, 50 de 9 milímetros, além de 1,6 quilo de crack, 1,1 quilo de cocaína e 650 gramas de maconha e cinco balanças de precisão e uma motocicleta.

Ao notar a presença dos policiais, o homem tentou fugir, mas não conseguiu.

O caso será investigado pela Polícia Militar.

Vittorio Ferla