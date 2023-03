Homem é preso com 17 kg de drogas em casa em Taubaté, SP

Caso aconteceu no último sábado (11), na Rua Padre Timóteo Corrêa de Toledo, na Vila São José Materiais foram apreendidos pela Polícia Militar em Taubaté

Um homem de 22 anos foi detido com 17 kg de drogas em sua própria residência no bairro Vila São José, em Taubaté, no último sábado (11). A prisão foi realizada por equipes da Polícia Militar do 5º BPM-I.

A Polícia Militar informou que havia recebido uma denúncia contra o rapaz e que, diante das informações repassadas, iniciou as buscas pelo bairro e encontrou o homem em um veículo na Rua Bernardino Querido.

Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir com o carro, mas foi detido pelos militares. No carro onde ele estava, os PMs encontraram um tablete de maconha e, ao ser questionado, o homem confessou que guardava o restante das drogas em sua própria casa, localizada na Rua Padre Timóteo Corrêa de Toledo.

Diante disso, a equipe da PM foi até o local e encontrou mais de 14 kg de maconha, além de 2 kg de crack, quase 800g de cocaína a granel e outros 279 pinos de cocaína. Além das drogas, os policiais apreenderam outros materiais utilizados para o embalo das drogas, balança de precisão, celulares e duas facas.

O homem foi encaminhado ao plantão policial permanente de Taubaté, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

