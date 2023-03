Homem é preso com 17 kg de maconha em rodoviária de Jaú

Suspeito foi flagrado por um policial que viajaria no mesmo ônibus que ele. Homem é preso tentando viajar com 17 kg de maconha em Jaú (SP)

Polícia Militar/Divulgação

Um homem foi preso com 17 kg de maconha na rodoviária de Jaú (SP), na noite de sábado (25).

Segundo a prefeitura, que mantém um convênio com a Polícia Militar, o suspeito foi flagrado por um policial que viajaria no mesmo ônibus que ele. Ao perceber a presença do agente dentro do veículo, o homem teria ficado nervoso.

A polícia foi acionada e realizou a abordagem do suspeito. Dentro da bagagem dele, foram encontrados 17 kg de maconha, 500 g de crack e 100 g de cocaína.

Em depoimento, o homem disse que conseguiu as drogas em Campinas (SP) e que pretendia levá-las até Ourinhos (SP).

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Vittorio Rienzo