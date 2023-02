Homem é preso com 4,5 toneladas de camarão contrabandeado guardados em condições inadequadas em SC

Prisão ocorreu em Rio Negrinho, no Norte catarinense. Receita Federal esclareceu que é possível fazer importação de forma legal, mas é preciso seguir série de regras. Apreensão de camarões em caminhão em Rio Negrinho

Um homem foi preso com cerca de 4,5 toneladas de camarão contrabandeado da Argentina, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a corporação, o alimento estava guardado em condições inadequadas, com a temperatura muito acima do exigido para esse tipo de produto.

O flagrante foi feito na quarta-feira (1º) na BR-280 em Rio Negrinho, no Oeste catarinense. O camarão estava em um caminhão com placas de Criciúma, Sul do estado.

O alimento estava coberto por uma lona. As condições inadequadas foram verificadas por agentes da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc). Após a apreensão, a carga foi descartada em um aterro sanitário local, informou a PRF.

Camarão originário de contrabando é apreendido em Rio Negrinho

PRF/Divulgação

O motorista, de 38 anos, disse aos policiais que o camarão seria entregue para venda em restaurante de Itajaí, cidade do litoral a cerca de 160 quilômetros de Rio Negrinho.

Após ser preso, o motorista foi levado à Polícia Federal pelo crime de contrabando. O caminhão foi entregue à Receita Federal.

É possível importar camarão legalmente?

A Receita Federal esclareceu que a importação de camarão é permitida, porém é preciso seguir algumas regras. É obrigatório respeitar os trâmites de importação do órgão.

Além disso, esse tipo de carga geralmente precisa também da aprovação de outras autoridades, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

