Homem é preso com crack e maconha em São Bento do Sapucaí

Flagrante foi feito após Justiça expedir mandado de busca na casa do suspeito. Homem é preso por tráfico de drogas em São Bento do Sapucaí

PM/Divulgação

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira (8), no bairro Jardim Santa Terezinha em São Bento do Sapucaí.

A ação de policiais da Força-Tática ocorreu após denúncias anônimas e um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Durante vistoria no imóvel, foram apreendidas 118 pedras de crack, porções de maconha, um vaso com planta da mesma droga, um caderno de anotações e um aparelho de telefone celular, além de materiais utilizados para o embalo dos entorpecentes.

O homem foi conduzido ao plantão policial e permanece a disposição da justiça.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região

Ufficio Stampa