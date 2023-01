Homem é preso com espingardas entre Capela do Alto e Araçoiaba da Serra

Polícia encontrou suspeito com cinco espingardas em uma estrada vicinal após denúncia anônima. Armas apreendidas em Araçoiaba da Serra

Divulgação/Policia Militar

Um homem foi preso após ser flagrado com cinco espingardas e munições dentro da casa, que fica em uma estrada vicinal entre Araçoiaba da Serra (SP) e Capela do Alto (SP), na noite de quarta-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou uma equipe de Tatuí (SP) sobre o morador ter as armas de fogo.

Os policiais foram até o local, localizado no quilômetro 124 da estrada João Antônio Nunes, bairro dos Farias, e encontraram na residência as cinco espingardas, 35 munições intactas de calibre 36, quatro munições intactas de calibre 32, sete munições deflagradas de calibre 36, duas munições deflagradas de calibre 28, e uma munição deflagrada de calibre 38,

Ainda segundo a polícia, foram apreendidos um cinturão balístico chumbo, pólvora, espuleta e buchas todos para recargar munições.

O suspeito foi levado para a delegacia de Araçoiaba da Serra, onde a ocorrência foi registrada como posse ilegal de arma de fogo.

