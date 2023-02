Homem é preso com mais de R$ 160 mil escondidos em motor de caminhonete em Guarantã

Montante foi encontrado dentro da caixa do filtro de ar. Motorista foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro. Homem é preso transportando mais de R$ 160 mil escondidos em motor de caminhonete em Guarantã

Um homem foi preso com mais de R$ 160 mil escondidos dentro do motor de uma caminhonete. O caso foi registrado na Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), em Guarantã (SP), na manhã desta quinta-feira (23).

Segundo a Polícia Rodoviária, o suspeito, de 40 anos, viajava com o veículo quando foi abordado.

Durante a vistoria ao carro, os policiais encontraram oito maços de cédulas de R$ 200, escondidos na caixa do filtro de ar do motor.

Após conferência em uma agência bancária, o valor apreendido totalizou R$ 162.350,00. Uma das notas era falsa.

O homem não soube explicar a origem do dinheiro. Ele foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro e encaminhado à delegacia, onde aguarda pela audiência de custódia. A quantia e a caminhonete foram apreendidas.

