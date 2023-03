Homem é preso com quase 30 kg de cocaína e crack em Bragança Paulista, SP

As drogas teriam valor total de R$ 500 mil e estavam escondidas no canil da casa do traficante. Homem procurado por pedofilia é preso com quase 30 kg de cocaína e crack em Bragança Paulista, SP

Um homem foi preso após ser flagrado com quase 30 quilos de cocaína e crack na casa onde mora em Bragança Paulista (SP). O criminoso também já era procurado por pedofilia.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação contra ele começou há cerca de dois meses. Nesta segunda-feira (13), os policiais foram até a residência do traficante e encontraram a droga no canil do imóvel.

Foram apreendidos, no total, 27,8 quilos de entorpecentes, sendo 26,3 quilos de cocaína (16.800 papelotes e 12.344 pinos) e 1,5 quilo de crack (4.794 pedras).

Ainda segundo a polícia, a quantidade é avaliada em cerca de R$ 500 mil e seria distribuída para as cidades da região.

O criminoso foi preso em flagrante e passará por audiência de custódia. Além de ser julgado pelo tráfico de drogas, ele também é suspeito em um caso de pedofilia.

