Homem é preso depois de invadir casa e agredir ex-companheira em Porciúncula, no RJ

Vítima tinha medida protetiva que determinava afastamento do ex do lar. Caso foi neste domingo (12) no distrito de Purilândia. Um homem de 42 anos foi preso neste domingo (12) por descumprimento de medida protetiva em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Segundo a polícia, o suspeito invadiu a casa da ex-companheira e a agrediu no distrito de Purilândia.

Policiais militares foram acionados e no local foram informados pelo filho do casal, de 17 anos, que o pai teria arrombado a casa da mãe e estava dentro do imóvel. O suspeito teria quebrado uma garrafa de café e arremessado uma pedra que atingiu a ex no braço, causando lesões e sangramento.

O ex-companheiro estava impedido de se aproximar da vítima e descumpriu a medida protetiva determinada pela Comarca de Porciúncula. A mulher foi levada para a Unidade Mista de Saúde da cidade para os primeiros socorros e depois foi liberada

O homem vai responder por lesão corporal, invasão de domicílio e por destruir objetos da casa da ex. Ele passará por audiência de custódia onde será analisada a legalidade da prisão e, depois, ficará à disposição da Justiça.

