Homem é preso depois de xingar, ameaçar e jogar documentos nos pés de policiais durante abordagem

O suspeito estava acompanhado da mulher, que também xingou os policiais. Casal foi preso por desacato e ameaça. Casal é preso pela PM por desacato e ameaça em Santa Rosa.

Divulgação/Ascom 5º BPM

Um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 28, foram presos em flagrantes na noite desta terça-feira (28), no centro de Santa Rosa do Tocantins. O casal foi preso por desacato e ameaça durante uma abordagem da Polícia Militar.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Uma equipe da PM fazia patrulhamento pelo centro da cidade, quando viu um homem em uma bicicleta. De acordo com a Polícia, ele teria tentado fugir quando avistou a viatura.

Diante disso, a PM foi atrás do suspeito, que jogou os documentos nos pés dos policiais, alegando que não aceitava ser abordado. Foi então que ele começou a xingar e ameaçar os militares.

A esposa do suspeito também teria desacatado a PM enquanto o marido era abordado. Eles receberam voz de prisão por desacato e ameaça e foram levados à Delegacia.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi