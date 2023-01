Homem é preso e adolescente apreendido com mais 30 kg de maconha em ônibus na BR-010

Flagrante aconteceu entre Silvanópolis e Pindorama e PM disse que drogas eram levadas da Bahia para o Tocantins. Droga foi encontrada no bagageiro de ônibus na BR-010, entre Silvanópolis e Pindorama.

Um homem foi preso e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por tráfico de drogas nesta sexta-feira (27) entre Silvanópolis e Pindorama. Segundo a Polícia Militar (PM), eles estavam transportando mais de 30 kg de maconha em um ônibus na BR-010. Os tabletes com as drogas foram encontradas durante revista nas bagagens.

No mesmo dia a Polícia Civil também prendeu dois homens e duas mulheres por suspeita de tráfico durante investigação em Araguaína. (veja o caso abaixo)

O primeiro flagrante aconteceu pela manhã, depois que militares do 5º Batalhão da Polícia Militar receberam a informação de que a droga estaria sendo transportada para Palmas em um ônibus que faz linha interestadual. A equipe fez barreira e abordou o ônibus no momento em que o veículo de passageiros passava em um trevo.

Na abordagem e revista aos passageiros os policiais não encontraram irregularidade, mas durante a revista nas bagagens foi localizada uma mala com 30 tabletes de maconha e uma porção de cocaína. Cada pacote pesava de 800 gramas a 1 kg. A droga estava debaixo de vários sacos de café.

Nenhum dos passageiros assumiu ser o proprietário da mala, mas ao compararem a etiqueta da bolsa com o ticket dos passageiros, a PM policial localizou o proprietário. “Ao ser identificado, o homem confessou estar trazendo as drogas da cidade de Barreiras (BA) para Palmas (TO). O indivíduo indicou ainda o menor que estaria com ele, como seu comparsa no transporte da droga”, disse a polícia

A PM deu voz de prisão aos dois envolvidos. Eles e a droga apreendida foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados por tráfico de drogas.

Prisões em Araguaína

Drogas foram encontradas com suspeitos de tráfico em Araguaína

Uma ação realizada por policiais civis da 2ª Divisão de Repressão a Narcóticos (DENARC) de Araguaína terminou com as prisões de dois homens e duas mulheres. Um dos suspeitos era monitorado pela Denarc por suposto envolvimento com o tráfico de drogas.

“Logo após a prisão desse primeiro indivíduo obtivemos a informações de que pouco antes de ser capturado, ele arremessou uma mochila com drogas em um terreno baldio, a qual foi recolhida posteriormente, por um casal que estava em uma motocicleta”, disse o delegado José Anchieta.

Momentos depois os policiais conseguiram localizar o paradeiro de um homem de 24 e uma mulher de 23 anos, os mesmos que haviam pegado a mochila com 500 gramas de maconha, várias porções de cocaína, balanças de precisão, apetrechos para embalar a drogas e R$ 386 em dinheiro. Eles estavam em uma casa no setor Nova Araguaína.

No local uma outra mulher de 26 anos também acabou sendo capturada, pois estava envolvida com os outros três indivíduos.

Eles foram presos e autuados na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Araguaína por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os homens foram encaminhados para a Unidade Penal local, e as mulheres recolhidas à Unidade Penal Feminina de Ananás. Todos ficarão à disposição do Poder Judiciário.

