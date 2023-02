Homem é preso e adolescente apreendido suspeitos de duplo homicídio em fazenda

Crime aconteceu em Recursolândia, no norte do Tocantins, durante o fim de semana. Eles foram encontrados pela Polícia Militar horas depois das mortes em outra propriedade rural. Armas e droga apreendidas com suspeito

PM/Divulgação

Um adolescente e um homem de 19 anos foram presos pela Polícia Militar suspeitos de um duplo homicídio que aconteceu em uma fazenda em Recursolândia, no norte do Tocantins, durante o fim de semana. As prisões aconteceram na tarde desta segunda-feira (13) em outra propriedade rural da cidade.

Segundo a PM, as vítimas de 21 e 29 anos foram assassinadas em uma fazenda no início da noite de domingo (12). Os nomes das vítimas e dos suspeitos não foram divulgados.

A PM informou que após o crime as equipes de inteligência do 3º Batalhão iniciaram ações para localizar os autores do crime. Os suspeitos foram encontrados na zona rural e após serem interrogados, segundo a PM, admitiram ter cometido os assassinatos.

Durante a operação foram apreendidas duas espingardas artesanais e peças para montagem de uma terceira, além de porções de drogas.

Os suspeitos e os itens apreendidos foram levados para a delegacia da Polícia Civil em Pedro Afonso.

Vito Califano