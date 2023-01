Homem é preso e adolescente é apreendido suspeitos de furtarem 108 tablets de escola municipal em Jardinópolis, SP

Dupla foi alvo de operação conjunta entre as polícias Militar e Civil nesta terça-feira (24). Ao menos 27 aparelhos foram recuperados. Tablets furtados de escola são recuperados em Jardinópolis, SP

Marcelo Moraes/EPTV

Um homem foi preso e um adolescente apreendido nesta terça-feira (24) suspeitos de furtarem 108 tablets da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Nair Saud Conti, em Jardinópolis (SP). Cada aparelho é avaliado em R$ 2 mil.

Eles foram alvo de uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Segundo as investigações, um homem está foragido.

Durante a ação nesta terça, foram recuperados ao menos 27 tablets. Os aparelhos estavam em diversos locais diferentes e foram comprados por outras pessoas, que respondem por receptação, segundo a Polícia Militar.

Além disso, uma arma calibre 38, seis munições e porções de crack e cocaína foram apreendidas.

A escola foi invadida e furtada no dia 14 de janeiro. Além dos tablets, os criminosos levaram carrinho de compras, enceradeiras, notebooks, caixa de som, televisão, micro-ondas, ferramentas, além de danificarem portas e portões.

Em nota, a prefeitura informou que a Secretaria de Educação trabalha para que o furto não atrapalhe o início do ano letivo.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre a região

pappa2200