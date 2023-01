Homem é preso e armas são apreendidas em Lagarto

A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM). Polícia Civil e Polícia Militar de Sergipe

SSP Sergipe/ arquivo

Após se envolver em confusões com familiares e efetuar disparos em uma rua no município de Lagarto, um homem foi preso em flagrante, em uma ação conjunto das Polícias Civil e Militar, na noite dessa segunda-feira (23).

De acordo com a PM, o homem estava bastante agressivo e precisou ser algemado.

Com ele, a polícia apreendeu uma pistola e uma espingarda, além de munições, carregador de munições e uma maleta para colocar o material.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para Delegacia Regional de Lagarto.

