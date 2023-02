Homem é preso em Araraquara após ameaçar e agredir companheira grávida de 6 meses

Caso aconteceu no Jardim Europa no sábado (25). Mulher, que teve lesões no nariz e rosto, também foi detida porque havia mandado de prisão contra ela. Caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara

Um homem de 41 anos foi preso em Araraquara (SP) no sábado (25) após ameaçar e agredir a companheira de 37 anos grávida de seis meses.

O caso aconteceu no Jardim Europa. A vítima sofreu lesões no nariz e no rosto.

Segundo relatório da Polícia Militar, ao chegar ao local os PMs foram informados que a vítima estava grávida e que o amásio saiu de casa com um botijão de gás para trocar por drogas. Ao retornar, acabou ameaçando e agredindo a mulher.

Ao consultar a documentação da vítima, os policiais constataram um mandado de prisão expedido contra ela. O motivo do crime não foi divulgado.

Diante da situação, o caso foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão dos dois. A vítima acabou enquadrada em Captura de Procurado, enquanto o agressor por Ameaça e Violência Doméstica. Ambos ficaram à disposição da Justiça.

