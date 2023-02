Homem é preso em Araraquara após roubar torneiras e registros de fábrica

Suspeito já tinha mandado de prisão em regime aberto pelo crime de ameaça. Caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara

Walter Strozzi/ACidade ON

Um homem de 38 anos foi preso em Araraquara (SP) na segunda-feira (6) suspeito de roubar torneiras e registros de uma fábrica de laticínios na Vila Xavier.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O vigilante da empresa flagrou o suspeito jogando uma mochila por cima do muro. Ao questioná-lo, o homem ameaçou e agrediu o funcionário do local, entrando em luta corporal com ele.

Durante a briga, o suspeito sacou uma lâmina de ferro. O vigilante se afastou do homem, que fugiu com os objetos avaliados em aproximadamente R$ 500.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência. Com as informações fornecidas pela vítima, os policiais realizaram buscas pelo suspeito nas imediações da empresa. O homem foi detido em outra propriedade, que também foi invadida.

O criminoso foi reconhecido pela vítima, e o caso foi encaminhado ao Plantão Policial. Os dois homens receberam atendimento médico devido aos machucados causados pela briga.

O suspeito negou as acusações, alegando estar em outro lugar no momento do crime. O homem já possui um mandado de prisão em regime aberto pelo crime de ameaça.

O criminoso foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia de Santa Ernestina, onde está à disposição da justiça.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

pappa2200