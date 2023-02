Homem é preso em Campinas por roubar caminhão e fazer motorista refém

A Polícia Rodoviária identificou o veículo e prendeu o suspeito na Rodovia Anhanguera na manhã desta quinta-feira (2). Vítima foi liberada na Rodovia Régis Bittencourt. Homem é preso em Campinas, na Rodovia Anhanguera, após ser flagrado em caminhão roubado

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (2) na Rodovia Anhanguera (SP 330), em Campinas (SP), com um caminhão roubado. O motorista do veículo chegou a ser feito refém e liberado na Rodovia Régis Bittencourt.

Os policiais receberam a informação de que o veículo modelo Volvo/FH 500 estava transitando na rodovia, sentido interior. Com a aproximação das viaturas, o suspeito que estava conduzindo o veículo saltou do caminhão e tentou fugir por uma área de mata, mas foi preso.

Caminhã furtado é encontrado na Rodovia Anhanguera, em Campinas (SP).

Polícia Rodoviária de Campinas 4º BPRv – 2ª Cia

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, foram encontrados no veículo dois dispositivos bloqueadores de sinal.

Ainda de acordo com a corporação, o suspeito possui antecedentes por receptação e alegou que receberia R$ 5 mil para deixar o veículo roubado no km 230 da Anhanguera.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Campinas.

Bloqueadores de sinal encontrados no veículo

Vittorio Rienzo