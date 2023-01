Homem é preso em cima de poste enquanto tentava fazer ‘gato’ para furtar energia, em RO

Flagrante aconteceu na avenida Abunã, em Porto Velho. Suspeito foi levado à Central de Flagrantes. Homem foi preso em flagrante

Reprodução/Ilustração

Um homem foi preso em flagrante enquanto furtava energia em uma distribuidora de bebidas na avenida Abunã, em Porto Velho, na última quarta-feira (25).

O crime de gato, como é conhecido, chegou ao conhecimento da Polícia Militar (PM) através de denúncias anônimas feitas por moradores da região.

Quando chegou na avenida Abunã, a guarnição da PM se deparou com o suspeito ainda no alto do poste enquanto fazia a ligação irregular.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Central de Polícia da capital.

Segundo a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia no estado, furto de eletricidade prejudica a qualidade do fornecimento e provoca acidentes graves como incêndios e choques elétricos que costumam ser fatas.

Em 2021, um homem morreu carbonizado durante um grave acidente ao mexer na fiação elétrica para furtá-la, em Pimenta Bueno. A vítima era um jovem de 23 anos.

Como denunciar os furtos de energia?

Informações sobre o famoso ‘gato de energia’ podem ser feitas de forma anônima pelo contato da PM, que é o 190, ou então na Energisa, pelo 0800 647 0120, WhatsApp, e no site da empresa.

