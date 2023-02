Homem é preso em Descalvado após descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

Caso aconteceu no início da madrugada deste sábado (11), em frente à casa da mulher. Caso foi registrado na Delegacia de Porto Ferreira

Reprodução/Google Street View

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (11), após descumprir uma medida protetiva e ameaçar a ex-companheira no bairro Parque Morada do Sol, em Descalvado (SP).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O homem já havia sido preso por agredir a companheira, de 41 anos, no dia 21 de janeiro. O criminoso foi solto após a audiência de custódia, na qual foi determinada uma medida protetiva para a vítima.

Por volta da 1h deste sábado, o homem, que estava embriagado, foi à casa da ex-companheira e tentou invadir a residência, empurrando o portão.

A vítima abriu o portão, mas não deixou o homem entrar na casa, assim o criminoso começou a ameaçá-la e intimidá-la.

O vizinho, que escutou a perturbação, ajudou a vítima segurando o homem enquanto a mulher acionava os policiais.

O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Porto Ferreira e, em seguida, à cadeia de São Carlos.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Ferla