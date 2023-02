Homem é preso em flagrante após esfaquear dois filhos e a companheira, em Lucélia

As crianças, de 11 meses e quatro anos, foram atingidas na região do abdômen. A mulher, de 27 anos, foi ferida no tórax, braço, abdômen e costa. Homem esfaqueou dois filhos e a esposa na tarde deste sábado (11), em Lucélia (SP)

Polícia Militar

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante após esfaquear os dois filhos e a companheira na tarde deste sábado (11), no Jardim América, em Lucélia (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, o indivíduo se desentendeu com a companheira, por volta das 16h, e a esfaqueou na região do tórax, braço, abdômen e costa.

Em meio ao desentendimento, o suspeito também esfaqueou os filhos, um menino de 11 meses de vida e uma menina de quatro anos, na região do abdômen.

Todas as vítimas foram socorridas no local e encaminhadas à Santa Casa de Adamantina (SP), onde estariam passando por procedimentos cirúrgicos.

Ainda de acordo com a polícia, o homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

A ocorrência está sendo registrada no Plantão Policial de Adamantina.

