Homem é preso em flagrante por tentativa de homicídio em Travessão, distrito de Campos

Segundo a Polícia Civil, o homem agrediu a vítima com pauladas e facadas após desentendimento em razão de um botijão de gás. Homem foi preso em flagrante por matar jovem em Travessão, em Campos

Arquivo pessoal

A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tentativa de homícidio no distrito de Travessão, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na tarde de domingo (12).

O homem foi levado para o presídio e aguarda audiência de custódia.

(CORREÇÃO: O g1 errou ao informar que o homem foi preso pela morte de um jovem. Na verdade, a prisão ocorreu por tentativa de homicídio. A reportagem foi corrigida às 12h47 desta terça-feira (14)).

O caso foi registrado na 146ª Delegacia de Guarus. Os agentes da Polícia Civil estiveram no local do homicídio para obter informações e provas do crime. Ao g1, a Polícia Civil informou que o homem agrediu a vítima com pauladas e facadas após desentendimento em razão de um botijão de gás.

No último fim de semana foram registrados dois casos de homicídios e um de tentativa de assassinato em Campos, com a prisão de dois autores em flagrante.

Em um dos casos, no último sábado (11), um suspeito foi preso acusado de matar um homem com cinco tiros.

De acordo com a polícia, o motivo do crime foi porque o autor se sentiu lesado ao sofrer um golpe de um homem que alegava ser membro de uma igreja e que arrecadava valores para para que fossem usados em projetos religiosos. Mas os policiais descobriram, que na verdade, o dinheiro era usado para a compra de drogas. A vítima já tinha passagens pela polícia por estelionato, roubo, furto, lesão corporal, dentre outros crimes.

Vito Califano