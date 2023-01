Homem é preso em flagrante suspeito de agredir e matar a mulher em Bastos

Caso ocorreu nesta terça-feira (31) e polícia registrou o caso como feminicídio. Homem, de 48 anos, confessou o crime quando tentava fugir de ônibus. Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar a companheira, de 35 anos, em Bastos (SP). O caso ocorreu nesta terça-feira (31) e foi registrado como feminicídio.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado em cima da cama e com vários ferimentos no rosto. A polícia iniciou as buscas e prendeu o suspeito, de 48 anos, que estava fugindo em um ônibus entre Herculândia (SP) e Pompeia (SP), com destino a Piracicaba (SP).

O homem, então, confessou o crime, e disse que ambos beberam e usaram droga, até que começaram a discutir e a se agredir.

A Polícia Civil vai investigar o crime.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla