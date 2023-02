Homem é preso em flagrante suspeito de armazenar material de pornografia infantil em Marília

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) cumpriu mandado de busca e apreensão no endereço do suspeito. Foram encontradas pelo menos 225 fotografias e vídeos com cenas de sexo entre menores. Equipamentos eletrônicos apreendidos na moradia de suposto pedófilo em Marília (SP)

DDM de Marília/Divulgação

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Marília (SP) prendeu em flagrante um homem por armazenar cenas de sexo com crianças e adolescentes nesta terça-feira (14).

Equipe da delegacia especializada cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada no bairro Altos do Palmital, zona norte da cidade, após denúncia anônima.

No local foram encontrados diversos equipamentos eletrônicos, que acabaram apreendidos.

Segundo a DDM, a perícia criminal constatou o armazenamento de pelo menos 225 fotografias e vídeos com cenas de sexo envolvendo menores de idade.

O homem confessou a propriedade dos equipamentos eletrônicos e recebeu voz de prisão em flagrante.

Após passar pela audiência de custódia, o suspeito teve a prisão ratificada e foi levado para a penitenciária de Gália (SP).

