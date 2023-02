Homem é preso em flagrante suspeito de matar irmão que dormia em rede

Ele confessou que cometeu o crime por causa de uma agressão sofrida há 15 anos. Assassinato aconteceu em Chapada da Natividade, na região sudeste do estado. Armas encontradas com suspeito de matar o irmão

PM/Divulgação

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar em Chapada da Natividade, na região sudeste do Tocantins, suspeito de matar o próprio irmão a facadas. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (22), por volta das 23h, em uma casa no centro da cidade. Edvaldo José Rodrigues, de 32 anos, estava deitado em uma rede quando foi morto.

Quando chegou ao local a Polícia Militar encontrou a vítima com cinco perfurações de faca, sendo quatro no tórax e uma na barriga. Os irmãos moravam juntos e o crime aconteceu na área da casa, enquanto Edvaldo dormia. Depois do crime o suspeito fugiu correndo em direção a BR-010.

A PM fez buscas e localizou o suspeito em fuga, carregando uma faca e um facão. Ele também estava com as roupas sujas de sangue e confessou o homicídio para os militares, dizendo que matou o irmão por causa de uma agressão física que sofreu da vítima há 15 anos.

Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Dianópolis, junto com as armas do crime. Na delegacia o suspeito foi autuado por homicídio qualificado praticado mediante traição.

O corpo de Edvaldo foi levado para o IML e liberado na tarde desta quinta-feira (23).

