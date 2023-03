Caso ocorreu nesta sexta-feira (24), em Borborema (SP). Adolescente confirmou que seria presenteado com R$ 50 pelo criminoso, para que comprasse uma camiseta de um time de futebol após o abuso sexual. Homem é preso em flagrante suspeito de oferecer dinheiro para estuprar adolescente em banheiro de rodoviária

Google Maps /Reprodução

Um homem suspeito de estuprar um adolescente, de 14 anos, no terminal rodoviário foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Borborema (SP). O caso ocorreu nesta sexta-feira (24).

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe foi acionada e encontrou o suspeito e o adolescente com as calças abaixadas dentro do banheiro público na rodoviária.

Os envolvidos foram levados à delegacia, onde o adolescente confirmou que seria presenteado com R$ 50 pelo criminoso, para que comprasse uma camiseta de um time de futebol após o abuso sexual.

A vítima passou por exame de corpo de delito, que comprovou as evidências do abuso, e depois foi liberada para o responsável. No veículo do suspeito, a polícia ainda encontrou preservativos.

O delegado responsável pelo caso, Davi Basílio, prendeu o homem, que passou por audiência de custódia e foi encaminhado ao presídio de Serra Azul (SP).

Um inquérito de estupro de vulnerável foi aberto e deve ser investigado sob sigilo pela Polícia Civil.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

pappa2200