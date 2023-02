Homem é preso em operação contra roubo de carga de comércio digital em Ribeirão Preto, SP

Suspeito foi encontrado nesta sexta-feira (3) em casa no Jardim do Trevo. Polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão, além de outro mandado de prisão. Crime ocorreu em janeiro. Suspeito foi levado a delegacia no Centro de Ribeirão Preto, SP

Chico Escolano/EPTV

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (3) um homem suspeito de participação no roubo de carga de um comércio digital em Ribeirão Preto (SP). Ele foi localizado em uma casa no Jardim do Trevo e teve a prisão temporária decretada no âmbito da Operação Mercatore.

O crime ocorreu em 11 de janeiro na Rua Maringá, no Jardim Helena.

Segundo o delegado César Augusto de França, responsável pelas investigações, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além de outro mandado de prisão temporária contra um segundo suspeito.

O homem, contudo, não havia sido localizado até a última atualização do texto.

“Identificamos dois alvos como sendo os assaltantes, eles foram reconhecidos através de fotos pelas vítimas. E hoje saímos às ruas e capturamos um dos elementos no Jardim do Trevo, na casa dele”, contou o delegado, em entrevista à rádio CBN Ribeirão.

Ainda de acordo com França, ambos os suspeitos já tinham passagens por roubo. As mercadorias roubadas não foram localizadas durante as diligências.

Elas teriam sido vendidas em uma comunidade, informou o delegado. A investigação prossegue na tentativa de localizar o outro suspeito.

O delegado César Augusto de França, da Polícia Civil de Ribeirão Preto, SP

Naiana Kennedy/CBN Ribeirão

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi