Homem é preso em Rio das Ostras por capturar papagaios e vender para várias regiões do estado do Rio

Polícia Civil/Divulgação

Um homem foi preso pela Polícia Civil de Rio das Ostras (RJ) por capturar papagaios e revendê-los em diversas regiões do estado.

Os agentes encontraram, na casa dele, oito papagaios, sendo que seis foram capturados no dia 1º de março.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem já vinha sendo monitorado há algum tempo e é apontado como um dos maiores caçadores ilegais da região.

Ele capturava os animais na região de mata no distrito de Serrinha, em Campos dos Goytacazes, e depois os revendia por toda a região Norte, Noroeste e também na Região dos Lagos.

Risco de extinção

O papagaio-chauá ou “cabeça vermelha” é considerado um animal com risco de extinção e, atualmente, é encontrado em pequenos grupos na Mata Atlântica. A captura e a venda desses animais são crimes ambientais e de caça ilegal de animais silvestres.

O homem foi levado para a delegacia de Rio das Ostras, autuado em flagrante.

Já os papagaios apreendidos foram encaminhados para a Guarda Ambiental e depois para a reserva da União.

