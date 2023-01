Homem é preso em São Carlos após tentar matar irmão a facadas

Agressor contou à Polícia Militar que foi jogado no chão e, para se defender, pegou uma faca e o atingiu com golpes no abdômen. Ele confessou o crime. Plantão Policial de São Carlos

Fabio Rodrigues/G1

Um homem de 40 anos foi detido em São Carlos (SP), na noite da quinta-feira (26), depois de tentar matar o irmão de 43 anos a facadas.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo informações da Polícia Militar, os irmãos moram juntos no Jardim Medeiros. Eles iniciaram uma discussão e depois começaram a se bater.

O agressor contou aos policiais que foi jogado no chão e, para se defender, pegou uma faca e o atingiu com golpes no abdômen, confessando o crime. Ele também disse que não tinha um bom relacionamento com o irmão e que há cerca de 20 anos foi esfaqueado por ele.

Ferida, a vítima foi socorrida pelo padrasto dos irmãos e levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado. Depois de ser atendido, o homem ferido foi transferido para a Santa Casa, onde precisou passar por uma cirurgia. Ele não corre risco de morte.

O autor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Plantão Policial. O caso será investigado pela Polícia Civil.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vito Califano