Homem é preso escondido dentro de escola após trocar tiros com a PM em Paraty

Tiroteio aconteceu no bairro Condado. Segundo a Polícia Militar, ele estava com respingos de sangue nas roupas, resultado de pequenas escoriações decorrentes da fuga pela mata. Um homem foi preso na tarde de quinta-feira (23) após trocar tiros com policiais militares em Paraty (RJ). Ele foi encontrado dentro de uma escola, onde estava escondido depois de fugir dos agentes.

O tiroteio aconteceu no bairro Condado. Segundo a PM, uma denúncia de que um grupo estaria armado levou os agentes até o endereço. Ao notarem a presença da viatura, três criminosos atiraram contra os policiais, que revidaram.

Depois do tiroteio, o trio fugiu pela mata. Os agentes fizeram buscas no local onde eles estavam e encontraram uma mochila com 96 cápsulas de cocaína.

Mochila com drogas encontrada pela PM em Paraty

Divulgação/PM

Quando estavam indo à delegacia registrar a ocorrência, os policiais foram informados de que um dos envolvidos estaria em um colégio no bairro Pantanal. O suspeito foi localizado e estava com respingos de sangue nas roupas, resultado de pequenas escoriações decorrentes da fuga pela mata.

Até a publicação desta reportagem, nenhum outro envolvido no tiroteio havia sido encontrado.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200