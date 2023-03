Homem é preso na SP-310 em Araraquara com barras de ouro avaliadas em R$ 2,5 milhões

Carga estava com passageiro de ônibus parado na Rodovia Washington Luís. Segundo a Polícia Rodoviária, ele admitiu que receberia R$ 500 pelo transporte até a capital paulista. Carga estava com passageiro de ônibus parado na SP-310 em Araraquara (SP)

Polícia Rodoviária/Divulgação

A Polícia Rodoviária de Araraquara (SP) apreendeu 18 barras de ouro avaliadas em R$ 2,5 milhões durante fiscalização, na manhã desta terça-feira (28), na Rodovia Washington Luís (SP-310). A carga estava com o passageiro de um ônibus. O homem de 40 anos foi preso.

O flagrante foi realizado por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) durante a abordagem do coletivo em frente à base da corporação. O ônibus seguia de São José do Rio Preto (SP) com destino à capital paulista.

A carga, que pesa 7,8 kg, foi encontrada na bagagem do passageiro. Segundo a polícia, ele teria admitido o transporte e contado que receberia R$ 500 para levar as barras de ouro.

O caso foi apresentado na Polícia Federal de Araraquara. O homem foi preso em flagrante e será levado à Cadeia de Santa Ernestina.

De acordo com a polícia, ele vai responder por crime contra a ordem econômica, por produzir bens ou explorar matérias-primas pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo, cuja pena varia de um a cinco anos de prisão e multa.

