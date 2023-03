Homem é preso no interior do RN acusado de estuprar criança de 10 anos

Crime aconteceu em 2013 e mandado de prisão estava em aberto contra o homem de 30 anos. Ele foi detido em Tangará, na Região do Trairi do RN. Um homem de 30 anos de idade foi preso nesta sexta-feira (3) na cidade de Tangará, na Região Trairi do Rio Grande do Norte, por um crime de estupro de vulnerável cometido em 2013.

A prisão foi realizada pelo 81º Distrito Polícial de Tangará. Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido contra a própria cunhada do acusado. Na época, ela tinha 10 anos.

A investigação da Polícia Civil apontou que na época do crime, há uma década, o homem, que tinha 20 anos de idade, acariciou e beijo a própria cunhada, de 10 anos de idade.

O homem foi detido pelos policiais civis e encaminhado para o sistema prisional do RN.

A Polícia Civil reforça que qualquer denúncia pode ser realizada de forma anônima através do Disque 181.

Central de Flagrantes de Natal, Polícia Civil RN, Ilustrativa

Kléber Teixeira/Inter TV Cabugi

Vittorio Rienzo