Homem é preso pela Dise em Mococa por cultivar plantação de maconha em casa

Flagrante aconteceu na Vila Santa Rosa na terça-feira (7). Polícia Civil encontrou oito pés da erva no local. Morador de Mococa é preso em flagrante por cultivar plantação de maconha em casa

Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 33 anos foi preso em Mococa (SP) por cultivar oito pés de maconha em casa, na Vila Santa Rosa. O flagrante foi feito por agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Casa Branca (SP) na terça-feira (7).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Quando os policiais chegaram ao local, foram atendidos pela mãe do suspeito, que autorizou a entrada da equipe na casa para vistoria.

Segundo o delegado Wanderley Fernandes Martins Jr., a estufa em que estavam os pés de maconha tinha iluminação, ventilação e insumos para o cultivo da erva.

No quarto do suspeito, foram apreendidas duas balanças de precisão e materiais para embalar o entorpecente.

O homem foi encaminhado à Dise de Casa Branca e permanece preso à disposição da Justiça.

Morador de Mococa é preso em flagrante por cultivar plantação de maconha em casa

Polícia Civil/Divulgação

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo