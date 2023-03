Homem é preso pela Polícia Civil após stalkear a ex-companheira e descumprir medidas protetivas

Homem não poderia chegar a menos de 20 metros da mulher, mas mesmo assim continuou fazendo ameaças. Prisão aconteceu em São Valério da Natividade, na região sudeste do Tocantins. Homem foi preso pela Polícia Civil

Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de stalkear, perseguir, a ex-companheira em São Valério da Natividade, na região sudeste do Tocantins. Por determinação da Justiça, ele não poderia chegar a menos de 20 metros da mulher, mas mesmo assim continuou fazendo ameaças contra ela.

A prisão foi feita pela Delegacia de Polícia de São Valério, nesta quarta-feira (8), em cumprimento a uma ordem de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva. O nome do homem não foi divulgado e por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa ele.

O delegado responsável pelo caso informou que o homem estava sendo investigado por crime de stalking, crime previsto no Código Penal e definido como perseguição reiterada que ameace a integridade física e psicológica, interferindo na liberdade e na privacidade da vítima.

A vítima era ex-esposa do investigado. A mulher já tinha registrado boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas, mas ainda assim continuou sendo ameaçada.

“O agressor vinha descumprindo a decisão judicial e se aproximando da vítima. Inclusive, no último domingo (5), o investigado foi até a casa da vítima e tentou agredi-la com uma faca”, disse o delegado João Paulo Sousa Ribeiro.

Após nova denúncia o delegado pediu a prisão do suspeito e o mandado foi expedido pela Justiça em menos de duas horas. Após a prisão o homem foi mandado para a Unidade Penal de Gurupi.

Vittorio Rienzo