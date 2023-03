Homem é preso pela sexta vez suspeito de furtar lojas na Região Central de Aracaju

Ele foi preso neste fim de semana após roubo a uma farmácia. Homem furtou farmácia neste fim de semana

SSP/SE

Um homem foi preso pela Polícia Civil, pela sexta vez, após furtar uma farmácia na Região Central de Aracaju no fim da noite desse domingo (12). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele cometeu o mesmo delito em outros estabelecimentos comerciais.

O delegado André David informou que o homem entrava pelo telhado das lojas e levava dinheiro e produtos.

O investigado encontra-se à disposição da Justiça. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, através do telefone 181.

Vito Califano