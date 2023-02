Homem é preso por agredir companheira em Quatis

Caso aconteceu na casa deles, que fica às margens da estrada que liga o município ao distrito de Amparo, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, vítima estava sendo amparada pelos vizinhos na calçada quando os agentes chegaram ao local. Um homem, de 48 anos, foi preso por agredir a companheira na madrugada desde sábado (18) em Quatis (RJ). O caso aconteceu na casa deles, que fica às margens da estrada que liga o município ao distrito de Amparo, em Barra Mansa (RJ).

Denúncias de violência doméstica levaram a Polícia Militar ao endereço. Segundo a PM, a vítima, de 24 anos, estava sendo amparada pelos vizinhos na calçada de casa quando os agentes chegaram ao local.

Ela foi levada para um hospital no município, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, liberada. O homem, por sua vez, confessou ser o autor das agressões quando questionado.

O agressor foi encaminhado para a delegacia de Porto Real e está à disposição da Justiça.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo