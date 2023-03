Homem é preso por ameaça e porte de armas após companheira fazer denúncia pelo aplicativo Salve Mulher; veja como denunciar

Na casa do suspeito foram apreendidas armas de fogo é um simulacro de pistola. Delegada afirmou que vítima sofria risco rela de morte. Armas e simulacro apreendido na casa do suspeito

DICOM SSP TO

Depois de uma denúncia de violência doméstica feita pelo aplicativo ‘Salve Mulher’, um homem de 24 foi preso na manhã desta sexta-feira (10) em Araguaína, no norte do Tocantins. Ele foi alvo de um mandado de buscas e a Polícia Civil ainda apreendeu duas espingardas e um simulacro de pistola.

A delegada Sarah Lilian, da 3ª Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), explicou como começou a investigação. “A vítima registrou sua denúncia através do aplicativo Salve Mulher, informando que estava sofrendo ameaças de seu companheiro e que o mesmo guardava armas de fogo em casa”.

Depois disso a delegada pediu o mandado de busca e apreensão à Justiça. Segundo ela, a prisão foi importante porque a vítima sofria perigo real de morte.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e levado para Central de Flagrantes de Araguaína. Depois de ser submetido aos procedimentos legais, ele foi mandado para a Unidade Penal da cidade.

Homem foi preso pela 3ª DEAM de Araguaína

DICOM SSP TO

Salve Mulher

Lançado em novembro de 2023 pela Polícia Civil, o aplicativo tem a intenção de facilitar o atendimento para vítimas de violência doméstica. Com ele a vítima pode fazer denúncias na palma da mão sem sair de casa ou alertar o agressor, diminuindo os riscos.

Além de fazer denúncia, no app pode solicitar medidas protetivas e obter esclarecimentos sobre os tipos de violência contra mulher. O app também funciona 24 hrs, sete dias por semana.

