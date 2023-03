Homem é preso por ameaçar e agredir a própria mãe

Suspeito cumpria medida protetiva e foi preso pela Polícia Civil. Caso aconteceu em Colméia. Homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Colméia

Divulgação/DICOM SSP-TO

Um homem foi preso por agredir e ameaçar a própria mãe em Colméia, no noroeste do estado. A prisão foi nesta quinta-feira (9), um dia depois da comemoração do dia internacional da mulher.

Ele deveria cumprir medida protetiva de distanciamento da mãe. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o suspeito estava frequentando a casa da própria mãe, de quem não poderia se aproximar. Ele ameaçava e agredia a vítima.

A prisão foi em flagrante por descumprimento de medida protetiva. O caso faz parte da Operação Átria, que visa coibir crimes contra mulheres.

Vito Califano